Duma Państwowa ostrzegła Kirgistan przed "wkroczeniem na drogę Ukrainy”, jeśli władze zaczną zmieniać rosyjskie nazwy ulic i dzielnic stolicy, Biszkeku - donosi Ukrinform, cytując radio "Moscow Speaks".



Powodem gróźb Kremla jest wola kirgiskich polityków, by dekomunizować i derusyfikować nazw ulic i dzielnic Biszkeku. W wniosek o taki proces został złożony przez przewodniczącego kirgiskiego parlamentu Nurłana Szakijewa.



Wiceprzewodnicząca Międzynarodowego Komitetu niższej izby rosyjskiego parlamentu Switłana Żurowa nazwała oświadczenie Szakijewa "pierwszym krokiem w kierunku całkowitego odrzucenia języka rosyjskiego" w Kirgistanie dodając, że "od tego też zaczęły się wydarzenia w Ukrainie”.



- To niewątpliwie wpłynie na prawa Rosjan w Kirgistanie , których mieszka tam wielu. A potem następny etap to szkoły. Jeszcze trochę, i będzie jak w Gruzji, gdzie młodzież niestety praktycznie nie mówi już po rosyjsku" - powiedziała.



Jej zdaniem kwestia ta może być omawiana na najwyższym szczeblu państwowym w Federacji Rosyjskiej. Żurowa powiedziała, że ​​o działaniach Szakijewa Władimir Putin "zgłosi swoje uwagi” prezydentowi Kirgistanu Sadyrowi Żaparowowi.