Najnowsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Najnowsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

wprowadzić w błąd kraje zachodnie i zmusić Ukrainę do szukania pokoju

"Kreml nie wycofał się ze swoich maksymalistycznych celów odzyskania kontroli nad Ukrainą, ale raczej częściowo ukrywa cele Rosji, aby wprowadzić w błąd kraje zachodnie i zmusić Ukrainę do szukania pokoju " - piszą analitycy.

Władimir Putin nadal dąży do odzyskania kontroli nad Ukrainą

Instytut Studiów nad Wojną poinformował, że deputowany do Dumy Miejskiej Moskwystwierdził, że

"Ta retoryka jest otwarcie eksterminacyjna i odczłowieczająca oraz nawołuje do ludobójczej wojny przeciwko państwu ukraińskiemu i jego narodowi, która w szczególności przeniknęła do dyskursu na najwyższych szczeblach rosyjskiego głównego nurtu politycznego " - stwierdził ISW.

"Ta retoryka jest otwarcie eksterminacyjna i odczłowieczająca oraz nawołuje do ludobójczej wojny przeciwko państwu ukraińskiemu i jego narodowi, która w szczególności przeniknęła do dyskursu na najwyższych szczeblach rosyjskiego głównego nurtu politycznego " - stwierdził ISW.

Miedwiediew wezwał też do całkowitej "likwidacji państwowości ukraińskiej w jej obecnym kształcie" .

Miedwiediew wezwał też do całkowitej "likwidacji państwowości ukraińskiej w jej obecnym kształcie" .

"Szkolenie koncentruje się na wykrywaniu, identyfikacji i usuwaniu materiałów wybuchowych oraz ich wykorzystaniu do wyburzeń" - napisała minister.

"Szkolenie koncentruje się na wykrywaniu, identyfikacji i usuwaniu materiałów wybuchowych oraz ich wykorzystaniu do wyburzeń" - napisała minister.

- Naród ukraiński j, z ogromną nutą współczucia i solidarności - powiedział dyrektor Caritas-Spes-Charków, odnosząc się do eksplozji rakiety w Przewodowie, w której zginęło dwóch Polaków.

Pochodzący z Lublina ks. Wojciech Stasiewicz posługuje we wschodniej Ukrainie od 2006 r. Zapytany o pierwsze reakcje mieszkańców Ukrainy po eksplozji w Przewodowie , w której zginęło dwóch Polaków, powiedział, że przede wszystkim był to szok i niedowierzanie.

Pochodzący z Lublina ks. Wojciech Stasiewicz posługuje we wschodniej Ukrainie od 2006 r. Zapytany o pierwsze reakcje mieszkańców Ukrainy po eksplozji w Przewodowie , w której zginęło dwóch Polaków, powiedział, że przede wszystkim był to szok i niedowierzanie.

"Rosja przeprowadziła siódmą serię zmasowanych, skoordynowanych ataków rakietowych na budynki mieszkalne, elektrociepłownie i podstacje w Kijowie i kilku regionach Ukrainy, ale nie zmusi ukraińskich władz do negocjacji z Moskwą" - piszą analitycy ISW.

"Rosja przeprowadziła siódmą serię zmasowanych, skoordynowanych ataków rakietowych na budynki mieszkalne, elektrociepłownie i podstacje w Kijowie i kilku regionach Ukrainy, ale nie zmusi ukraińskich władz do negocjacji z Moskwą" - piszą analitycy ISW.

nie zmuszą Ukrainy do negocjacji z Rosją

wystrzelono 67 pocisków manewrujących i ok. 10 dronów bojowych

Minionej doby rosyjska armia przeprowadziła przeciwko Ukrainie 78 ataków rakietowych i 23 ataki lotnicze oraz ponad 70 ostrzałów miejscowości i ukraińskich pozycji z wykorzystaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Podczas zmasowanego ataku na budynki mieszkalne i infrastrukturę energetyczną w Kijowie, obwodzie kijowskim, winnickim, lwowskim, kirowohradzkim, zaporoskim, charkowskim i donieckim wystrzelono 67 pocisków manewrujących i ok. 10 dronów bojowych . Ukraińska obrona strąciła 51 pocisków i pięć dronów.

"Firmy energetyczne dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej go przywrócić. Zaznaczają jednak, że będzie to uzależnione od" - napisał Kliczko.