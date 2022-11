Grupa senatorów wezwała Bidena do dostarczenia Ukrainie dronów Grey Eagle

Ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów wezwała administrację prezydenta USA Joe Bidena do dostarczenia Ukrainie zaawansowanych dronów szturmowych MQ-1C, znanych jako Grey Eagle - poinformował "The Wall Street Journal". Ich zdaniem technologia ta może pomóc armii ukraińskiej utrzymać impet na polu bitwy.



"Przekazanie Ukrainie MQ-1C zapewni znaczącą długoterminową przewagę i potencjał do zmiany strategicznego kursu wojny na korzyść Ukrainy" - napisali senatorowie w oficjalnym liście, cytowanym przez "WSJ".



Zwrócili także uwagę, że charakterystyka operacyjna BSP Gray Eagle , a także śmiertelność ich uderzeń i przeżywalność tych dronów "uzupełniłyby istniejące systemy uzbrojenia używane przez Ukraińców", a także "zwiększyłyby skuteczność działań sił zbrojnych Ukrainy".



Senatorowie zaznaczyli, że szkolenie ukraińskich żołnierzy do prowadzenia działań bojowych z użyciem MQ-1C potrwałoby 27 dni . "A gdyby Ukraina miała te drony, mogłaby znaleźć i zaatakować rosyjskie okręty wojenne na Morzu Czarnym, przełamując narzuconą blokadę i zmniejszając podwójną presję na ukraińską gospodarkę i światowe ceny żywności" - podkreślili senatorowie.