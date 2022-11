„W niedzielę we wszystkich regionach Ukrainy obowiązywać będą planowane wyłączenia energii elektrycznej w godzinach od 8:00 do 12:00, nie przewiduje się dodatkowych wyłączeń awaryjnych” – poinformowało na Facebooku Ukrenerho , państwowy ukraiński operator energetyczny. Operator zaznaczył, że już w sobotę udało się nieco złagodzić restrykcje dotyczące indywidualnej konsumpcji energii: „Kontynuujemy prace nad przywróceniem Ukraińcom prądu, który rasiści próbują nam odebrać, atakując rakietami nasze obiekty energetyczne”. Firma twierdzi, że jest to trudne, czasem trwa dłużej niż oczekiwano, ale specjaliści znajdują rozwiązania i utrzymują równowagę w systemie energetycznym.

Lider demokratycznej większości w Senacie USA Chuck Schumer, przypominając w swoim przemówieniu, że jego przodkowie pochodzili z Czortkowa w obwodzie tarnopolskim, podkreślił: - Hołodomor był ludobójstwem narodu ukraińskiego. - Stalin dążył do zniszczenia narodu ukraińskiego i ducha ukraińskiego, ale on i reżim sowiecki zginęli, a naród ukraiński żyje. Tak jak Stalin przeliczył się w swoich planach, tak samo przeliczy się Putin – powiedział senator.

We wsi, w rejonie melitopolskim, wybuchł pożar w domu kultury.BurmistrzIwan Fiodorow powiedział, że było to celowe podpalenie w celu pozbycia się rosyjskiej flagi.