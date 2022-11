Wojna w Ukrainie. 269. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

sobota, 19 listopada 2022 godz. 06:11

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Kreml przygotowuje się do kolejnej rundy mobilizacji, podczas gdy jesienny cykl poboru wciąż trwa - podaje Instytut Studiów nad Wojną.

przygotowuje się do kolejnej rundy mobilizacji, podczas gdy jesienny cykl poboru wciąż trwa - podaje Instytut Studiów nad Wojną.

Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo.



- W obwodzie donieckim trwają bardzo zacięte walki. Nieprzerwanie – powiedział Zełenski.



- Nie ustąpimy jednak wrogowi nawet na krok (...) Wszędzie utrzymamy nasze pozycje - zapewnił ukraiński prezydent.

Republika Mołdawii jest celem zmasowanych, prowadzonych z Rosji ataków cybernetycznych , głównie na infrastrukturę państwową - poinformował w rozmowie z kiszyniowskimi mediami przewodniczący mołdawskiego parlamentu Igor Grosu.



Sprecyzował, że pierwsze ataki na infrastrukturę państwową Mołdawii pojawiły się jesienią 2021 r. i dotyczyły m.in. urzędników państwowych.



Zdaniem szefa parlamentu Mołdawii prowadzone z Rosji ataki cybernetyczne "są skierowane przeciwko europejskiemu kursowi", jaki obrały władze w Kiszyniowie ubiegając się o członkostwo w UE .

- W groźny sposób przypominają się lata 40. ubiegłego wieku – podsumowała sytuację polityczną na świecie minister obrony Kanady Anita Anand , otwierając Międzynarodowe Forum Bezpieczeństwa w Halifaksie.



Odnosząc się do ataku Rosji na Ukrainę wskazała, że Władimir Putin pomylił się zarówno co do możliwości łatwego zwycięstwa nad wojskiem ukraińskim, jak i co do tego, że inne państwa "odwrócą wzrok" i zapewniła o dalszej pomocy ze strony Kanady. - Każdy problem na świecie jest obecnie związany z tym, co dzieje się w Ukrainie - podkreślał przewodniczący Forum Peter Van Praagh.



W swoim późniejszym wystąpieniu online prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że dla osiągnięcia "prawdziwie rzeczywistego, długoterminowego i uczciwego pokoju" konieczne jest "całkowite zniszczenie rosyjskiej agresji".

Namioty w Chersoniu , w których mieszkańcy mogą się ogrzać, dostać gorące napoje i jedzenie, naładować telefon i skorzystać z internetu.



Po miesiącach rosyjskiej okupacji na podwórka domów w Chersoniu wyszły dzieci. Z radością i niebiesko-żółtymi flagami zatkniętymi na patykach witają ukraińskich żołnierzy. Mali chłopcy z zabawkowymi karabinami organizują punkty patrolowe. Jesteśmy ukraińskimi kozakami – przedstawiają się.



- Mój syn nie był na podwórku z osiem miesięcy. Bałam się go wypuszczać. Rosjanie byli nieprzewidywalni, nigdy nie wiedzieliśmy, co im strzeli do głowy - wyjaśniła jedna z matek, spotkanych z synem w centrum miasta.



- Jesteśmy kozakami - mówi dziewięcioletni Sasza. - Jesteśmy ukraińskimi kozakami i pilnujemy tu Ukrainy! - rezolutnie dodaje jego kolega, Artem.

- Dynamika wojny powoduje, że musimy być przygotowani na kolejną falę uchodźców wojennych z Ukrainy - powiedział wiceszef MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców Paweł Szefernaker . Wiceminister spotkał się w tej sprawie z samorządowcami z gmin przygranicznych.



Szefernaker zaznaczył, że pomimo rosyjskich ataków na cele cywilne i infrastrukturę energetyczną oraz wynikających z tego problemów energetycznych na Ukrainie liczba osób przekraczających granicę ukraińsko-polską nie wzrasta.



Jak podkreślił, ukraiński rząd jest zdeterminowany, aby mieszkańcy pozostawali w kraju. - Jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską. Wiemy, że wiele osób migruje z dużych miast do małych miejscowości na Ukrainie. W dalszym ciągu nie jest tak, żeby do nas docierała nowa fala uchodźców - powiedział.

To co robi Rosja na Ukrainie: ataki na ludność cywilną, próby wzbudzania masowego strachu i niszczenia oporu przez zastraszanie wyczerpuje klasyczną definicję terroryzmu; te rzeczy trzeba nazwać po imieniu - mówił rzecznik PiS i szef komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel pytany o projekt rezolucji PE.



Grupy polityczne Parlamentu Europejskiego osiągnęły w czwartek porozumienie w sprawie tekstu projektu rezolucji dotyczącej uznania Rosji za państwowego sponsora terroryzmu. Głosowanie nad rezolucją ma odbyć się na rozpoczynającej się w poniedziałek sesji plenarnej PE w Strasburgu.



Szef sejmowej komisji spraw zagranicznych w rozmowie zwrócił uwagę, że prace nad projektem rezolucji zostały zainicjowane przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. - To duży sukces frakcji EKR i również europosłów PiS w ramach tej frakcji, dzięki którym udało się dojść do porozumienia w sprawie treści rezolucji - mówił Fogiel.