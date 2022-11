Krzysztof Szczerski dodał, że wydarzenie z Przewodowa "uczy nas, jak blisko jesteśmy potencjalnej eskalacji w rosyjskiej agresji".



- Chcemy zapewnić całą społeczność międzynarodową o przejrzystości trwającego śledztwa i o gwarancjach obrony zbiorowej, których Polska dotrzyma w stosunku do regionu, zarówno jako pojedynczy kraj, jak i część NATO, które pozostaje sojuszem obronnym – powiedział Szczerski.



Dyplomata przekonywał, że wtorkowy rosyjski ostrzał rakietowy Ukrainy - największy do tej pory - pokazuje "absolutny brak woli Rosji, by wejść na ścieżkę prowadzącą do rozwiązania konfliktu, który zaczęła".