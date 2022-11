Po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy we wtorek ok. 10 mln Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do prądu

Wołodymy Zełenski.





; przywrócono już dostawy do 8 mln z nich, ekipy naprawcze będą pracowały cała noc - przekazał we wtorek wieczorem prezydent Ukrainy"Słyszałem raporty o przywróceniu dostaw energii elektrycznej. Ok. 10 mln Ukraińców zostało od niej odłączonych po ataku terrorystycznym. Dostawy do 8 mln konsumentów już zostały przywrócone. Elektrycy i ekipy naprawcze będą pracowali całą noc. Dziękuję wszystkim!" - napisał Zełenski na Twitterze.