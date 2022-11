ISW: Rozłam w Rosji. Zwolennicy Putina już mu nie ufają

A

merykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW):





Wycofanie się wojsk rosyjskich z Chersonia doprowadziło do ideologicznego rozłamu w Rosji między zwolennikami wojny a prezydentem Władimirem Putinem, podważając zaufanie do jego zaangażowania i zdolności do spełnienia wojennych obietnic.