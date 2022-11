Najnowsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Chersoń wrócił pod kontrolę Ukrainy, do miasta wkraczają oddziały ukraińskich sił zbrojnych, a na ulicach całą noc gromadziły się tłumy mieszkańców.