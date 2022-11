Zobaczymy, czy postanowiska Rosji i Ukrainy zmienią się i czy Ukraina będzie skłonna do kompromisu - powiedział w środę przed północą czasu polskiego prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowejZaznaczył jednocześnie, że- Wiedzieliśmy od pewnego czasu, że oni, rosyjskie wojsko, mająZobaczymy, czy doprowadzi to do zmiany ich pozycji zimą (...) i tego, czy- powiedział Biden, pytany o zapowiadane przez Rosję wycofanie wojsk z Chersonia. Zaznaczył, żeWyjaśnił też, że nie sugeruje, że Ukraina powinna pójść na kompromis i zaznaczył, że ewentualne- podkreślił amerykański przywódca.

nic nie wskazuje, by do podjęcia rozmów był gotowy Putin.

Jednocześnie źródła rosyjskie zauważyły, że wycofanie wojsk jest naturalną konsekwencją ukierunkowanych i systematycznych ataków ukraińskich, które doprowadziły do przerwania głównych arterii zaopatrzeniowych oddziałów rosyjskich, co stopniowo zmniejszało ich bojową siłę i możliwości. Analitycy zauważają, że rosyjski odwrót nie jest pułapką, mającą na celu zwabienie wojsk ukraińskich do kosztownych bitew pod Chersoniem, jak sugerują niektóre źródła ukraińskie i zachodnie. "Dowództwo rosyjskie z pewnością będzie próbowało spowolnić postęp sił ukraińskich, aby zapewnić uporządkowane wycofanie oddziałów, a niektóre z nich mogą pozostać, aby powstrzymać siły ukraińskie w samym Chersoniu - ale te starcia będą tylko środkiem do umożliwienia wycofania się przez Dniepr w sposób uporządkowany" - prognozuje ISW.