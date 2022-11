Konieczne jest nakłonienie Rosji do "prawdziwych rozmów pokojowych" - oświadczył w poniedziałek wieczorem w nagraniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.





Dodał, że Rosja wywiera "destabilizujący wpływ" na cały szereg problemów, w tym na przeciwdziałanie zmianom klimatu.