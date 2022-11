Witalina, 25-letnia konsultantka sklepu galanteryjnego w jednym z kijowskich centrów handlowych, powiedziała, że owszem, rozważa możliwość wyjazdu do rodziców, którzy mieszkają w Chmielnickim . - Już mam kilka własnych historyjek, które miały miejsce po odłączeniu prądu - mówi kobieta - W ubiegłym tygodniu szykowałam się do pracy i umyłam włosy, ale gdy tylko włączyłam suszarkę - zniknął prąd - dodała.

Wtorkowe wybory do Kongresu prawdopodobnie przywrócą kontrolę nad Izbą Reprezentantów w ręce Partii Republikańskiej. Jak wpłynie to na dalszą pomoc dla Ukrainy ? Mimo mieszanych sygnałów, Republikańscy działacze zapewniają, że pomoc - przynajmniej wojskowa - będzie kontynuowana . Ale zapowiadają też zmiany w podejściu.



- Myślę, że ludzie będą siedzieli w środku recesji i nie będą wysyłali czeków in blanco Ukrainie - powiedział 18 października lider Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy w rozmowie z portalem Punchbowl News. - Po prostu tego nie zrobią. Nie będzie darmowych czeków in blanco - powtórzył.