Doradca prezydenta USA Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan prowadził w ostatnich miesiącach poufne rozmowy z sekretarzem rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołajem Patruszewem i doradcą prezydenta Rosji ds. polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem - podał "The Wall Street Journal". Dziennik wyjaśnia, że rozmowy dotyczyły obaw związanych z eskalacją wojny w Ukrainie i zagrożeniem nuklearnym . Tematem było też utrzymanie stałych kanałów komunikacji między Waszyngtonem a Moskwą.