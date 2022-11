zachęca władze Ukrainy do zasygnalizowania otwartości na negocjacje z Rosją

po odsunięciu od władzy prezydenta Władimira Putina

zmuszenie Ukrainy do podjęcia negocjacji,

wspierania wojny, która może trwać latami

skomplikowane stanowisko administracji Bidena w sprawie Ukrainy.

rozwiązanie trwającego od ośmiu miesięcy konfliktu,

obawy przed wojną nuklearną

Administracja prezydenta Joe Bidena nieoficjalniei rezygnacji z publicznie demonstrowanego postulatu, że zaangażowanie w rozmowy pokojowe będzie możliwe- poinformowała w niedzielę agencja Reutera, cytując informacje dziennika "The Washington Post".Sugestie amerykańskich urzędników nie mają na celuale są obliczone jako próba zapewnienia Kijowowi utrzymania wsparcia innych krajów, których wyborcy ostrożnie odnoszą się do perspektywy- powiedziały gazecie, pod warunkiem zachowania anonimowości osoby zaznajomione ze sprawą.Według "The Washington Post" rozmowy ilustrująUrzędnicy amerykańscy publicznie deklarują wspieranie Kijowa wielkimi kwotami "tak długo, jak będzie to konieczne", jednocześnie mając nadzieję naktóry spowodował duże szkody dla światowej gospodarki i wywołał