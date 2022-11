Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) przeprowadziła kolejną, drugą rotację swoich ekspertów w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie - poinformował dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.



Co najmniej czterech ekspertów przybyło do siłowni, by zmienić czterech specjalistów, którzy przebywali tam od miesiąca. Jest to druga rotacja od czasu wizyty Grossiego w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej 1 września. Będzie to więc trzeci zespół ekspertów MAEA pracujących w elektrowni w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.