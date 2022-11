Podczas godzinnego wywiadu, przeprowadzonego w bunkrze w Kijowienie ukrywał swojego rozczarowania Izraelem za to, że nie zajął wyraźnego stanowiska na korzyść Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji."Nie mogę tego zrozumieć., jak w tym roku pojawiła się kolejna fala nazizmu. Może inne kraje mogą to robić - ale jak wy możecie to robić? Nie rozumiem tego" - powiedział prezydent w wywiadzie, który został wyemitowany w izraelskiej telewizji.

Szef administracji obwodowej w Połtawie Dmytro Łunin poinformował, że w nocy cztery rosyjskie drony trafiły w obiekty cywilne - donosi portal The Kyiv Independent. Trzy drony udało się zestrzelić. W komunikacie nie sprecyzowano, czy pożary zostały wywołane przez szczątki zestrzelonych dronów, czy też drony same uderzyły w te miejsca. Łunin powiedział, że ratownicy już pracują na miejscu, aby ugasić pożary. Według wstępnych informacji nie było ofiar