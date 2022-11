, ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski

Jak naród żydowski, a ja jestem Żydem, moja rodzina przeszła przez straszną tragedię w Holokauście, i nie rozumiem, jak Izrael może stać z boku i patrzeć z zewnątrz





Podczas godzinnego wywiadu, przeprowadzonego w bunkrze w Kijowienie ukrywał swojego rozczarowania Izraelem za to, że nie zajął wyraźnego stanowiska na korzyść Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji."Nie mogę tego zrozumieć., jak w tym roku pojawiła się kolejna fala nazizmu. Może inne kraje mogą to robić - ale jak wy możecie to robić? Nie rozumiem tego" - powiedział prezydent w wywiadzie, który został wyemitowany w izraelskiej telewizji.