W okupowanym Melitopolu w obwodzie donieckim rosyjskie wojsko- powiedział mer miasta Iwan Fiodorow na antenie ukraińskiej telewizji, donosi agencja Ukrinform.- Cenzura została wprowadzona w pierwszym miesiącu okupacji. Już od tego czasu kanały komunikacji były ograniczone:Teraz Rosjanie próbują wprowadzić nie tyle cenzurę jakoWprowadzili "oficjalne" dokumenty wprowadzająceprzechodniowi do wglądu - powiedział mer.Według niego inspekcja przebiega w następujący sposób: osoba idzie ulicą i rozmawia przez telefon , przychodzą służby bezpieczeństwa i zabierają go. W pierwszej kolejności po prostu sprawdzają,Jeśli zostanie to wykryte może zostać nałożona