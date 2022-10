Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Kanada nałożyła też sankcje na 35 osób będących we władzach rosyjskich spółek energetycznych , w tym Gazpromu i spółek z grupy Gazpromu, oraz na sześć firm rosyjskiego sektora energii. Trudeau zapowiedział też, że Kanada ogłosi sankcje wobec winnych naruszania praw człowieka pracowników rosyjskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym prokuratorów i sędziów, bezpieczeństwa - w tym policji, a także wobec pracowników więziennictwa.

zażądałem od Iranu natychmiastowego zaprzestania przepływu broni do Rosji używanej do zabijania cywilów i niszczenia krytycznej infrastruktury

"Dzisiaj otrzymałem telefon od irańskiego ministra spraw zagranicznych Hosejna Amira Abdollahijana, podczas którego zażądałem od Iranu natychmiastowego zaprzestania przepływu broni do Rosji używanej do zabijania cywilów i niszczenia krytycznej infrastruktury w Ukrainie" - przekazał w piątek Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

"W wyniku szturmów pododdziałów Sił Obronnych Ukrainy w rejonie miejscowości(obwód doniecki - red.) w minionej doby. Około 60 innych lekko rannych zostało przetransportowanych następnego dnia do placówek medycznych w Gorłówce" - informuje Sztab Sił Zbrojnych w porannym komunikacie w sobotę.

zniszczono ok. 300 okupantów, którzy przygotowywali się do kolejnego ataku

Anatolij Antonow, ambasador Rosji wezwał USA do sprowadzenia do ojczyzny broni jądrowej rozmieszczonej za granicą