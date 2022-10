Brytyjskie MON: Słaby skład osobowy rosyjskich kompanii na południu

Brytyjskie Ministerstwo Obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej podaje, że Rosja prawdopodobnie wzmocniła część swoich jednostek na zachód od Dniepru o zmobilizowanych rezerwistów.



Resort zaznacza, że wynika to z niskiego stanu osobowego. We wrześniu rosyjscy oficerowie mieli podać, że ich kompanie w obwodzie chersońskim liczą od sześciu do ośmiu ludzi , gdy powinny ich mieć stu.



Ministerstwo zauważa, że odzyskanie na froncie inicjatywy przez Rosjan jest uzależnione nie tylko od konsolidacji, która pozwoli tylko na utrzymanie pozycji obronnych, ale od odtworzenia wysokiej jakości sił moblilnych zdolnych do dynamicznej obrony i prowadzenia własnych operacji ofensywnych na dużą skalę.