Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w orędziu opublikowanym w piątek w nocy porównał walkę Ukrainy z rosyjskim agresorem do walki przeciwko nazistom w czasie II wojny światowej . "Po 80 latach zło powstało ponownie z popiołów" - mówił i dodał: " Zmieniła się forma zła, ale istota jest niezmienna " - stojąc obok zestrzelonego rosyjskiego drona bojowego. Przypomniał, że tylko w ciągu ostatnich dwóch dni doszło do 30 ataków rosyjskich przy pomocy irańskich bezzałogowców, z których 23 zostały zestrzelone. Zełenski zapowiedział, że Ukraina się nie złamie, najeźdźca skapituluje i zostanie zmuszony do ucieczki, a następnie do zapłaty reparacji wojennych.