Rosja będzie musiała odpowiedzieć za "barbarzyńskie łamanie praw wojennych" w Ukrainie - powiedziała premier Francji Elisabeth Borne podczas debaty na temat konfliktu we francuskim Senacie.



- Tam, gdzie posuwa się armia ukraińska, wyzwoleniu towarzyszy odkrycie rzezi lub masowych grobów, jak wiosną w Buczy, a ostatnio w Iziumie . To szokujące, odrażające, potworne czyny. Rosja będzie musiała za to odpowiedzieć - powiedział francuska premier.



Borne odniosła się również do "niesamowitych komentarzy" rosyjskiego ministra obrony na temat rzekomego przygotowywania się Ukrainy do użycia "brudnej bomby". - To nic innego jak kolejne kłamstwo Moskwy , które wywołuje eskalację - skomentowała.