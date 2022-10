Szef NATO: Rosja oskarża innych o to, co sama zamierza zrobić

- Rosja nie może używać fałszywych pretekstów do dalszej eskalacji konfliktu na Ukrainie - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, odnosząc się do oskarżenia, jakoby Ukraina planowała użycie "brudnej bomby" .



Podczas wizyty na pokładzie amerykańskiego lotniskowca USS George H.W. Bush sekretarz generalny NATO podkreślił, że rosyjskie oskarżenia, jakoby w celu dyskredytacji Moskwy Ukraina planowała zdetonowanie na własnym terytorium "brudnej bomby" z materiałem radioaktywnym, są ewidentnie fałszywe .



- Rosja oskarża innych o to, co sama zamierza zrobić - dodał sekretarz generalny NATO.



Potępił także militarne wsparcie Iranu dla rosyjskich działań wojennych na Ukrainie, mówiąc, że "żaden kraj nie powinien pomagać agresorowi w nielegalnej wojnie".