- Na prośbę Ukrainy przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej odwiedzą dwa obiekty jądrowe, aby upewnić się, że nie ma tam niezgłoszonych działań i materiałów - oświadczył w poniedziałek dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi, informuje Ukrinform. W komunikacie agencji zauważono, że MAEA jest świadoma oświadczeń złożonych przez Federację Rosyjską w niedzielę, które odnosiły się do "domniemanych działań w dwóch obiektach jądrowych na Ukrainie". Grossi potwierdził, że oba obiekty są objęte gwarancjami MAEA i są regularnie odwiedzane przez jej inspektorów . W poniedziałek agencja otrzymała pisemny wniosek z Ukrainy o wysłanie zespołów inspektorów do przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych w obu obiektach.

To jego pierwsza podróż do kraju od początku rosyjskiej agresji 24 lutego, zwraca uwagę DPA. W planie Steinmeiera jest spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Prezydent Federalny przyjechał we wtorek z "niespodziewaną" wizytą do Kijowa. Wcześniejsza podróż Steinmeiera do Ukrainy została odwołana z powodów bezpieczeństwa.