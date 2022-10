Ukraina prosi międzynarodowe instytucje o monitorowanie. Chodzi o "brudną bombę"

Ołeksij Reznikow wystosował zaproszenie dla misji monitorujących ONZ i MAEA

Pomysł "brudnej bomby" jest dla nas odrażający.





Ukraiński minister obrony Ukrainywobec rosyjskich oskarżeń pod adresem Ukrainy o rzekome przygotowania do użycia "brudnej" broni nuklearnej. Reznikow zażądał też przestrzegania art. 4 Memorandum Budapesztańskiego - poinformował w poniedziałek portal Ukrainska Prawda."Każdego dnia armia ukraińska wyzwala naszą ziemię od rosyjskiego brudu.Zapraszamy misje monitorujące ONZ i MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej - PAP) do odwiedzenia Ukrainy. Świat powinien odpowiedzieć na szantaż nuklearny Rosji. Żądamy przestrzegania art. 4 Memorandum Budapesztańskiego" - napisał Reznikow na Twitterze.Jak przypomniała Ukrainska Prawda, w niedzielę minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zadzwonił do ministrów obrony kilku krajów NATO (Francji, Wielkiej Brytanii, Turcji i USA) twierdząc, że Ukraina ma jakoby przygotowywać się do użycia "brudnej bomby". Nie podał jednak na to żadnych dowodów.