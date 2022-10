Były przewodniczący rady dyrektorów producenta turbin Motor Sicz Wiaczesław Bogusłajew został aresztowany na Zaporożu.



Bogusłajew, "honorowy szef" firmy Motor Sicz w Zaporożu, został zatrzymany w swoim domu, a następnie przewieziony konwojem do Kijowa - poinformowały w sobotę ukraińskie media, które cytuje agencja Reutera.



Były szef Motor Sicz, jak również był członek parlamentu, jest podejrzany o współpracę i pomoc rosyjskim siłom okupacyjnym.



Ukraińska dziennikarka Iryna Romalijska napisała w mediach społecznościowych, że były menadżer był znany z prorosyjskich poglądów.



"Bogusłajew to człowiek legenda dla Zaporoża i regionu. I dla Ukrainy. Jeden z najbogatszych ludzi w kraju. "Czerwony dyrektor". Ten, który w czasach ZSRR zarządzał dużym przedsiębiorstwem, a potem "jakoś" stało się ono jego własnością" - napisała Romalijska na Facebooku.



Podejrzewa się go o dostarczanie Rosji części do helikopterów i samolotów oraz o kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi - wyjaśnia Reuters.