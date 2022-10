Wojna w Ukrainie . 241. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: sobota, 22 października 2022 godz. 06:00

Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Prawie 18 mln osób , czyli ponad 40 proc. ludności Ukrainy, potrzebuje pomocy humanitarnej - powiedziała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Denise Brown , stały koordynator z ramienia ONZ w Ukrainie.



Według niej około 14 mln osób w Ukrainie zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów , w tym 6,2 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych i prawie 7,7 mln uciekło z kraju.



Z kolei według UNICEF od początku wojny około 5,7 miliona dzieci w wieku szkolnym zostało dotkniętych nią w takim czy innym stopniu, w tym 3,6 miliona z powodu zamknięcia placówek edukacyjnych.

Zamierzona strategia Rosji ma na celu doprowadzenie do katastrofy humanitarnej w Ukrainie poprzez kontynuowanie brutalnej wojny . Aby nastał pokój, musimy pozbyć się rosyjskich wojsk z Ukrainy - mówił ambasador Krzysztof Szczerski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.



W trakcie obrad poświęconym ochronie ludności cywilnej i kluczowej infrastruktury krytycznej w Ukrainie stały przedstawiciel RP przy ONZ podkreślił, że wojna jest daleka od zakończenia . Jak dodał ostatnie decyzje Kremla o mobilizacji wojskowej i nielegalnej aneksji terytorium Ukrainy, w połączeniu z retoryką nuklearną i masowymi atakami lotniczymi na infrastrukturę cywilną, wskazują, że Rosja wybrała drogę eskalacji .

- Moskwa chce zastraszyć ludność cywilną i zniszczyć infrastrukturę energetyczną Ukrainy , która ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w okresie zimowym. Dlatego kwestią, na której musimy się skupić się natychmiast, to perspektywa nadchodzącej zimy. Z powodu rosyjskich bombardowań ponad 3,5 mln osób pozostaje bez dachu nad głową - zaznaczył ambasador Krzysztof Szczerski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia wyszedł z sali posiedzeń Rady Bezpieczeństwa po tym, jak oświadczył, że nie wysłucha przemówienia ukraińskiego przedstawiciela Serhija Kysłycy - podała agencja Ukrinform.



W odpowiedzi Kysłyca wyraził nadzieję, że wkrótce Rosja w ogóle nie będzie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie "nielegalnie" zajmuje miejsce po ZSRR jako stały członek tego organu.



- Żałuję, że Rada Bezpieczeństwa wciąż musi słuchać tego przedstawiciela. Jedyne, co robił w ciągu prawie ośmiu miesięcy inwazji, to kłamał. Na każdym spotkaniu. W prawie każdej sprawie dotyczącej agresywnej wojny, zarządzonej przez jego zwierzchnika - powiedział Kysłyca.

Francja, W.Brytania i Niemcy chcą niezależnego śledztwa w sprawie irańskich dronów Francja, Wielka Brytania i Niemcy zażądały w liście skierowanym do ONZ wszczęcia "bezstronnego" śledztwa w sprawie irańskich dronów , dostarczanych armii rosyjskiej w Ukrainie - podała agencja AFP.



"Dochodzenie przeprowadzone przez zespół Biura ONZ, odpowiedzialny za wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 2231, byłoby mile widziane i jesteśmy gotowi wspierać jego prace w zakresie prowadzenia technicznego i bezstronnego śledztwa" - napisano w liście, skierowanym do RB ONZ oraz do Sekretarza Generalnego Antonio Guterresa.

We wspólnym liście ambasadorowie Francji Nicolas de Riviere, Niemiec Antje Leendertse i W.Brytanii James Kariuki piszą, że są "głęboko zaniepokojeni transferem dronów z Iranu do Rosji z naruszeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2231 , które używane przez Rosję w jej agresywnej wojnie w Ukrainie do ataków na infrastrukturę cywilną i miasta ukraińskie, powodują śmierć niewinnych cywilów".

Ukraiński ambasador: Iran musi odczuć poważne konsekwencje nielegalnych działań Ukraina z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane kroki podjęte przez wielu członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w celu natychmiastowego zbadania dostaw dronów z Iranu do Rosji - powiedział podczas posiedzenia RB ONZ ukraiński ambasador Serhij Kysłyca , cytowany przez agencję Ukrinform.



- Iran musi teraz także odczuć poważne konsekwencje swoich nielegalnych działań , które przyczyniają się do eskalacji agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Dlatego wzywamy wszystkie państwa do rozważenia wszelkich możliwych kroków w celu powstrzymania takich dostaw broni z Iranu - podkreślił Kysłyca.

Według ukraińskiego ambasadora Serhija Kysłycy, Ukrain a w pełni zgadza się, że śledztwo ONZ powinno rozpocząć się natychmiast. Zaznaczył, że Kijów zaprosił już ekspertów ONZ do odwiedzenia Ukrainy w celu zbadania znalezionych bezzałogowych statków powietrznych pochodzenia irańskiego w celu ułatwienia wdrożenia odpowiedniej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ.



Kysłyca zwrócił uwagę, że dostawy broni z Iranu "stanowią rażące naruszenie Wspólnego Kompleksowego Planu, podpisanego przez Chiny, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Rosję, a następnie przyjętego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji 2231.

- Jednocześnie pojawiają się jeszcze bardziej niepokojące informacje o zdecydowanych zamiarach Rosji kontynuowania kolejnych ataków na Ukrainę z wykorzystaniem najnowszych irańskich systemów rakietowych, zdolnych do rażenia celów na odległość ponad 300 km - mówił ukraiński ambasador.

ISW: Rosjanie rozpoczęli wycofywanie się z zachodniej części obwodu chersońskiego Rosjanie rozpoczęli wycofywanie się z zachodniej części obwodu chersońskiego . Prawdopodobnie potrwa to kilka tygodni, ale mogą mieć problemy z uporządkowanym odwrotem, jeśli ukraińskie wojsko zdecyduje się na atak" - przekazał amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW)



. Prawdopodobnie potrwa to kilka tygodni, ale mogą mieć problemy z uporządkowanym odwrotem, jeśli ukraińskie wojsko zdecyduje się na atak" - przekazał

W nocy Rosjanie zaatakowali Czerkasy (obwód czerkaski) w centralnej Ukrainie - przekazał szef władz obwodowych Ihor Taburec. Jak dodał, trwają prace służb .





Nagranie z miasta Smiła w obwodzie czerkaskim .





Rosja zwiększyła zgrupowanie na Morzu Czarnym do 10 okrętów - przekazała agencja Unian, powołując się na informacje Dowództwa Operacyjnego "Południe".



- przekazała agencja Unian, powołując się na informacje Dowództwa Operacyjnego "Południe".

Ukraińcy chcą w sobotę "zaanektować" Dom Rosyjski przy berlińskiej Friedrichstrasse - pisze dziennik "Berliner Kurier". W tym celu Vitsche, ukraińska organizacja w Berlinie , wezwała do przeprowadzenia "referendum", po zakończeniu którego zostanie podjęta decyzja o dalszym wykorzystaniu rosyjskiego domu kultury.



Tym działaniem Ukraińcy chcą po raz kolejny zaprotestować przeciwko sprzecznej z prawem międzynarodowym aneksji części czterech obwodów Ukrainy.