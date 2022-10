USA ograniczą pomoc dla Ukrainy? "Tego chcą republikanie"

Prezydent USA Joe Biden skrytykował w czwartek Partię Republikańską, oskarżając ją o chęć - w przypadku zwycięstwa w listopadowych wyborach do Kongresu - potencjalnego- Mówią, że jeśli wygrają, to prawdopodobnie- stwierdził amerykański prezydent podczas podróży do Pensylwanii, stanudla wyników listopadowych wyborów.- Nie rozumieją, jak poważne byłyby tego skutki, nie tylko dla samej Ukrainy, lecz- podkreślił Biden.Lider republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów USAzasugerował przed kilkoma dniami, że w przypadku zwycięstwa w listopadowych wyborach parlamentarnychOd czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji pod koniec lutego rząd Joe Bidena, korzystając z ponadpartyjnego porozumienia w Kongresie, przeznaczyłdolarów na