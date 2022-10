Rosja od ponad tygodnia atakuje krytyczną infrastrukturę Ukrainy





To z kolei powoduje, że zakłady produkcyjne na niektórych obszarach muszą być tymczasowo zamykane. Według szacunków ok. 1,5 mln osób na Ukrainie jest obecnie bez prądu.



"Szefowie spółek przesyłowych zapowiedzieli już redukcję usług, w związku z czym zima na pewno nie będzie łatwa. Ukraińscy urzędnicy wzywają ludność do oszczędzania energii. Groźba przyszłych przerw w dostawie prądu w okresie zimowym w Ukrainie, gdzie zimy są o wiele bardziej intensywne niż u nas, może zmusić kolejną falę uchodźców do przyjazdu do Polski. Co to może oznaczać? Przede wszystkim kolejną falę uchodźców, którym trzeba będzie zapewnić pomoc, lokum i docelowo pracę" - wskazała agencja.

Agencja pracy Gremi Personal zwraca uwagę, że, w tym tę energetyczną, co skutkuje odcinaniem energii elektrycznej i cieplnej oraz ciepłej wody w wielu miastach.