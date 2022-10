Francja zamierza przeszkolić na swym terytorium blisko 2 tysiące ukraińskich żołnierzy - zapowiedział francuski minister do spraw sił zbrojnych Sebastien Lecornu w wywiadzie, który na swej stronie internetowej opublikował dziennik "Le Parisien". Minister przypomniał, że Francja szkoliła już ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi armato-haubic Caesar. "Teraz chcemy pójść nieco dalej" - podkreślił.

Francja zamierza przeszkolić na swym terytorium blisko 2 tysiące ukraińskich żołnierzy - zapowiedział francuski minister do spraw sił zbrojnych Sebastien Lecornu w wywiadzie, który na swej stronie internetowej opublikował dziennik "Le Parisien". Minister przypomniał, że Francja szkoliła już ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi armato-haubic Caesar. "Teraz chcemy pójść nieco dalej" - podkreślił.