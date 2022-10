Arabia Saudyjska przekaże Ukrainie 400 milionów dolarów na pomoc humanitarną, podała saudyjska państwowa agencja informacyjna SPA, dodając, że książę koronny Mohammed bin Salman zadzwonił w piątek w tej sprawie do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Książę koronny wyraził gotowość królestwa do kontynuowania wysiłków mediacyjnych i wspierania wszystkiego, co przyczynia się do deeskalacji konfliktu , dodała SPA.

Zapowiedziane przez Kreml zawieszenie mobilizacji w Rosji wynika prawdopodobnie z potrzeby odciążenia komisji uzupełnień, tak by mogły się one zająć jesiennym poborem w Rosji - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Amerykański think tank zauważa, że Władimir Putin ogłosił w piątek, iż "częściowa mobilizacja" zakończy się "za około dwa tygodnie", a w tym samym czasie zacznie się "odroczony wcześniej jesienny pobór". ISW przypomina, że Putin wcześniej przełożył pobór z 1 października na 1 listopada, prawdopodobnie dlatego, że komisje uzupełnień zajęte były mobilizacją. "Putin chce więc zapewne zatrzymać albo zakończyć swoją częściową mobilizację, aby uwolnić zasoby biurokratyczne na rzecz poboru" - podsumowują analitycy.