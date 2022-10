Wojna w Ukrainie. 233. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Nie mają oni istotnego wyszkolenia wojskowego, ale ich dowódcy wcale tego nie potrzebują. Spodziewają się, że zmobilizowani Rosjanie będą w stanie przetrwać na wojnie co najmniej kilka tygodni, po czym zginą, a wtedy wyślą kolejnych na front - powiedział Wołodymyr Zełenski w czwartek w wieczornym nagraniu wideo.



Podkreślił jednak, że wykorzystywanie przez rosyjskich generałów ich ludzi jako "mięsa armatniego" powoduje, że ukraińscy obrońcy znajdują się pod dodatkową presją.



Zełenski wyraził uznanie dla ukraińskich żołnierzy znajdujących się w tak trudnej sytuacji i dla partnerów Ukrainy, którzy - jak powiedział - zdają sobie sprawę, że potrzebujemy w tej sytuacji wzmocnienia pomocy obronnej.



- Rosyjski terror musi napotkać na silną odpowiedź na wszystkich szczeblach - na froncie, w dziedzinie sankcji i na poziomie prawnym - oświadczył Zełenski.



Zapowiedział powołanie specjalnego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych i stworzenie specjalnego mechanizmu kompensacyjnego tak aby Rosja poniosła odpowiedzialność za wojnę kosztem swoich aktywów.



Prezydent zaapelował do Ukraińców aby stosowali się do zasad bezpieczeństwa i zwracali uwagę na alarmy przeciwlotnicze, zwłaszcza w piątek 14 października kiedy Ukraina obchodzi "Dzień Obrońców".

Siły rosyjskie zaatakowały Zaporoże w nocy z czwartku na piątek "Uwaga! Wrogie ataki rakietowe na Zaporoże. Idźcie do schronów" - napisał w piątek rano na Telegramie Ołeksandr Staruch, gubernator obwodu zaporoskiego.



W mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy, rozległy się potężne eksplozje. W jednej z dzielnic wybuchł pożar, na miejscu pracują wyspecjalizowane służby - dodaje Ukrinform.





Ze wstępnych informacji wynika, że nie ma osób poszkodowanych - przekazuje Ołeksandr Staruch.



Atak na Zaporoże. "Uderzono w obiekty infrastruktury. Na miejscu trafień wybuchły pożary. Ratownicy już tam pracują.- przekazuje Ołeksandr Staruch.

"Reżim operacji antyterrorystycznej" w Białorusi "planowanych prowokacjach ze strony niektórych, określonych państw" - powiedział, w relacji Reutera, minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej w opublikowanym w piątek wywiadzie dla rosyjskiego dziennika "Izwiestia".



- Głowa naszego państwa odbyła szereg spotkań ze strukturami siłowymi i w ich rezultacie wprowadzono reżim operacji antyterrorystycznej - relacjonuje Reuter powołując się na dziennik.



Agencja Reutera zaznacza, że reżim operacji antyterrorystycznej oznacza udzielenie służbom bezpieczeństwa szerokich uprawnień, w tym zatrzymań w celu weryfikacji tożsamości, zakazu przemieszczania się, podsłuchów i kontroli łączności oraz wejść funkcjonariuszy służb do dowolnych pomieszczeń.



Wcześniej Łukaszenka oskarżył Ukrainę i "jej zachodnich sojuszników" o planowanie ataku na Białoruś i w związku z tym polecił rozmieszczenie wojsk białoruskich, razem z rosyjskimi, w pobliżu granic Ukrainy.



- Musimy mieć opcje przeciwdziałania, w tym militarne – cytuje Reuter słowa Łukaszenki powołując się na agencję Biełta.





Podczas protestu w Izraelu zgromadzeni krzyczeli "Chwała Siłom Zbrojnym Ukrainy!".

Ukraińskie postępy na północny zachód od Swatowa były kontynuowane poprzez wyzwolenie miejscowości Piszczane w obwodzie tarnopolskim i Berestowoje - przekazuje War Mapper.

pokazuje rosnącą izolację Rosji, coraz więcej państw popiera te rezolucje. Rosja sama spycha się na margines światowej polityki - powiedział PAP wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.



Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że Rosja podejmuje różne działania, "stara się, zwłaszcza poza Europą, taką aktywność dyplomatyczną wykazywać". - My musimy również bardzo aktywnie jako dyplomaci temu przeciwdziałać. Stąd zwiększona aktywność polskiej dyplomacji na kierunkach azjatyckich czy afrykańskich - zaznaczył Jabłoński.



Jabłoński: Ta wojna od początku miała charakter totalny Wiceszef polskiej dyplomacji pytany o ostatnie zmasowane rosyjskie ataki rakietowe m.in. na cele cywilne, wskazywał, że jedynym sposobem, by Rosja zaprzestała takich działań, jest zwiększanie pomocy wojskowej dla Ukrainy, dodatkowy sprzęt i amunicja dla wojsk ukraińskich.



- To jest jedyny sposób powstrzymania agresora. To będziemy z całą pewnością dalej konsekwentnie robili i zachęcali naszych sojuszników, by również to wsparcie zwiększali - podkreślił.



Jak zauważył, atakowanie przez Rosję celów cywilnych nie jest niestety nowością. - Niestety Rosja się dopuszczała takich działań od początku wojny. Od początku ta wojna miała charakter totalny, była skierowana także przeciwko ludności cywilnej. Masowe groby, które są odkrywane w miejscach okupowanych przez Rosję, są najlepszym dowodem tego, że Rosjanie od początku z pełną premedytacją zamierzali dopuszczać się zbrodni - powiedział Paweł Jabłoński.

SpaceX nie będzie już mógł finansować usług Starlink na Ukrainie - podaje Tpyxa za CNN.

Według CNN w zeszłym miesiącu SpaceX wysłał list do Pentagonu, prosząc o przejęcie funduszy na rządowe i wojskowe wykorzystanie Starlink na Ukrainie.



- Koncepcja kolektywnej obrony poprzez NATO absolutnie sprawdza się i działa zapewniając bezpieczeństwo - powiedział PAP ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski.

Brzezinski wziął w udział w czwartek w konferencji "Wspólnota euroatlantycka wobec dzisiejszych wyzwań" zorganizowanej przez Fundację Kościuszkowską. Ambasador USA był pytany - w nawiązaniu do tematyki konferencji - czy w obszarze polityki zagranicznej wojna w Ukrainie pozostaje głównym wyzwaniem na płaszczyźnie współpracy Europy i Stanów Zjednoczonych.



- Kryzys dotyczący Ukrainy to starcie pomiędzy autorytaryzmem i demokracją. Obywatele Ukrainy wygrywają dzięki pomocy Stanów Zjednoczonych, Polski i innych krajów z całego świata. I to działa - powiedział Brzezinski.

należy on do wszystkich na świecie wspierających Ukrainę. Jesteśmy zawsze wdzięczni za bezinteresowne poświęcenie ukraińskich żołnierzy, którzy uratowali ten kraj i dali nam to, co wszyscy mamy teraz" - napisał na Twitterze dziennikarz Illia Ponomarenko.



Absolutni bohaterowie. Ludzie przez duże L. Nasi obrońcy" - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



"Walczycie o Ukrainę, niepodległość i wolność dla wszystkich przyszłych pokoleń.Ludzie przez duże L. Nasi obrońcy" - napisał na Facebooku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.