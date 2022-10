- Rosja rzuca tysiące zmobilizowanych mężczyzn na front.Spodziewają się, że zmobilizowani Rosjanie będą w stanie przetrwać na wojnie co najmniej kilka tygodni, po czym zginą, a wtedy wyślą kolejnych na front - powiedział

Zełenski wyraził uznanie dla ukraińskich żołnierzy znajdujących się w tak trudnej sytuacji i dla partnerów Ukrainy, którzy - jak powiedział - zdają sobie sprawę, że potrzebujemy w tej sytuacji wzmocnienia pomocy obronnej.



- Rosyjski terror musi napotkać na silną odpowiedź na wszystkich szczeblach - na froncie, w dziedzinie sankcji i na poziomie prawnym - oświadczył Zełenski.



Zapowiedział powołanie specjalnego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych i stworzenie specjalnego mechanizmu kompensacyjnego tak aby Rosja poniosła odpowiedzialność za wojnę kosztem swoich aktywów.



Prezydent zaapelował do Ukraińców aby stosowali się do zasad bezpieczeństwa i zwracali uwagę na alarmy przeciwlotnicze, zwłaszcza w piątek 14 października kiedy Ukraina obchodzi "Dzień Obrońców".