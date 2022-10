Most Krymski

- Rosja nie może zagarnąć terytorium innego kraju jako swoje własne. Ukraina ma prawo do takich samych praw jak każdy inny suwerenny kraj. Musi być w stanie wybrać swoją przyszłość, a jej naród musi być w stanie żyć pokojowo wewnątrz swoich uznanych międzynarodowo granic - dodał amerykański prezydent.

Jak zaznaczył Biden, po prawie ośmiu miesiącach wojny świat pokazał, że jest bardziej zjednoczony i bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowany, aby pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za popełnione zbrodnie i dodał, że nie będzie tolerancji dla nielegalnych prób aneksji ani kradzieży ziemi sąsiada przy użyciu siły.

Obiekty infrastruktury krytycznej zostały we wczesnych godzinach porannych zaatakowane przez drony w rejonie Kijowa - poinformował Kyryło Tymoszenko z biura prezydenta Ukrainy, którego cytuje agencja Reutera.

