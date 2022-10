Media: Białoruskie czołgi transportowane do obwodu rostowskiego

to maszyny typu T-72A - stara wersja czołgu T-72.





Rosja nie prowadzi modernizacji tej wersji T-72, a więc jedynym powodem wysłania tego sprzętu do Rosji może być tylko skierowanie go do walki w Ukrainie - uważa portal.





Czołgi widziane w białoruskiej Orszy transportowane są do obwodu rostowskiego - regionu Rosji graniczącego z ukraińskim Donbasem - ocenia portal.

Niezależny portal Zerkalo.io ocenił, że 20 czołgów przekazanych przez Białoruś Rosji