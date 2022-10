Minister skarbu USA Janet Yellen wezwała we wtorek kraje partnerskie i sojuszników Stanów Zjednoczonychi zwiększenia pomocy dla Kijowa. Yellen we wtorek spotkała się w Waszyngtonie z ukraińskim ministrem finansów Serhijem Marczenko.

USA prowadzą zmasowaną ofensywę w celu zmobilizowania jak największej liczby krajów do przyjęcia dyskutowanej w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ rezolucji, potępiającej aneksję ukraińskich regionów przez Moskwę - poinformował we wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. " Uważamy, że czas na neutralność minął " - powiedział Price na konferencji prasowej. Kraje członkowskie ONZ debatują od poniedziałku w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ nad rezolucją, przedstawioną przez Ukrainę i współredagowaną przez Unię Europejską, zgodnie z którą Zachód miałby zademonstrować izolację Rosji na arenie międzynarodowej.

(Systemy obrony powietrznej) IRIS-T z Niemiec już tu są. Z USA Nadchodzą (systemy) NASAMS. To tylko początek. A potrzebujemy więcej. Bez wątpienia Rosja jest państwem terrorystycznym" - napisał minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował we wtorek na Twitterze."Istnieje moralny imperatyw, aby chronić niebo nad Ukrainą w celu ocalenia naszych ludzi" - dodał polityk.

"Ukierunkowane ataki Rosji na ukraińskie miasta i ich ludność cywilną to zbrodnie wojenne" - oświadczył we wtorek stały przedstawiciel USA przy OBWE Michael Carpenter na specjalnym posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu.