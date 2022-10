Komisja Europejska pracuje nad zapewnieniem Ukrainie około 1,5 miliarda euro wsparcia budżetowego miesięcznie w przyszłym roku

Trwa dyskusja na temat zapewnienia pozostałych 3 mld euro jeszcze w tym roku.

można rozważyć bardziej strukturalne rozwiązanie dla większego stopnia przewidywalności





Kijów szacuje, że w przyszłym roku deficyt budżetowy wyniesie około 3,5 miliarda dolarów miesięcznie , zaś Stany Zjednoczone zobowiązały się pokrywać 1,5 miliarda dolarów miesięcznie, prosząc sojuszników o zrobienie tego samego.

- pisze we wtorek na swoim portalu "Politico".Unia Europejska zobowiązała się w maju do 9 mld euro w ramach tzw. pomocy makrofinansowej dla Ukrainy, ale z tego tylko 6 mld euro otrzymało wsparcie krajów UE, zaś do tej pory wypłacono 1 mld euro.- W związku z ciągłą potrzebą pomocy,, a ja ciężko pracuję z krajami UE, które pozwolą nam uzyskać bardziej ustrukturyzowane, przewidywalne i zautomatyzowane wsparcie przynajmniej na przyszły rok – powiedział komisarz UE ds. budżetu Johannes Hahn.