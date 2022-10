W połowie października w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw sojuszniczych NATO.



- Podczas spotkania ministrów obrony na pewno będzie omawiana sytuacja bezpieczeństwa, to co się dzieje na Ukrainie, będziemy oceniali rozmieszczenie sił sojuszniczych na wschodniej flance Sojuszu, to, czy jest ono wystarczające. Dyskusja będzie dotyczyła tego, jak dostosować strukturę dowodzenia NATO do nowych warunków. To jest konkretna zdolność NATO, która niezbędna jest, by mieć pełen obraz sytuacji bezpieczeństwa i aby zapewnić łączność miedzy sojusznikami - przekazał ambasador Polski przy NATO Tomasz Szatkowski .