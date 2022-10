Wybuch na Moście Kerczeńskim

gen. prof. Bogusław Pacek

ostateczne ustalenia śledztwa".





Jego zdaniem "będzie dość łatwo ustalić, co jest przyczyną wybuchu – czy rakieta, czy pojazd ". - Bo to, że pojazd – co jest widoczne na filmach – rozrywa się, jeszcze nie jest ostatecznym dowodem na to, kto jest sprawcą tego wszystkiego – wyjaśnił.

może być kroplą, która przeleje czarę goryczy i wstrząśnie Rosjanami, może doprowadzić do ruchów oddolnych w społeczeństwie – powiedziałz Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.Jak dodał, eksplozja "jest w moim przekonaniu bardzo istotna i może odegrać ważną rolę w tej wojnie z wielu powodów zarówno dla strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej". Wskazał także, że "wszystko zależy tak naprawdę od tego, jakie będą