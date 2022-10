nie osiągnęła jeszcze punktu kulminacyjnego

Rosjanom nie udało się utrzymać brzegów rzek Oskil

naturalnych granic,

natarciu sił ukraińskich





Teren zachodniej części obwodu ługańskiego nadaje się do prowadzenia szybkiej wojny manewrowej, którą na początku września siły ukraińskie skutecznie wykorzystały we wschodniej części obwodu charkowskiego . Jak pisze ISW, obecnie w otwartych źródłach nie ma żadnych wskazań, by rosyjskie wojsko znacząco wzmocniło się w zachodniej części obwodu ługańskiego.



Analitycy uważają, że północna i południowa kontrofensywa Ukrainy prawdopodobnie zmusi Kreml do nadania priorytetu obronie jednego obszaru działań ze szkodą dla drugiego. ISW zwraca uwagę, że potencjalnie zwiększa to prawdopodobieństwo sukcesu Ukrainy w obu obszarach.



Kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie charkowskimi obecnie zbliża się do obwodu ługańskiego - stwierdzają analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.Jak zauważyli eksperci,i Doniec Siewierski oraz wykorzystać ich jakoaby zapobiecna wrażliwe obszary okupowanej przez Rosję północno-wschodniej części Ukrainy.