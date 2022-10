Z lasów pod Charkowem wychodzą rosyjscy najeźdźcy. To żołnierze pozostawieni przez swoich towarzyszy, wycofujących się przed ukraińską kontrofensywą. Do opuszczenia swoich kryjówek zmusza ich głód.

Musimy odbudować ukraińską tożsamość i opowiedzieć o niej światu; do tej pory nawet Ukraińcy nie wiedzieli o kulturze ukraińskiej tyle, ile powinni, przez ekspansję kultury rosyjskiej; wiele ukraińskich dzieł jest uważanych za rosyjskie - powiedziała pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska . Małżonka prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, która spotkała się we wtorek z polskimi dziennikarzami, została zapytana o kwestie związane z gwałtownym procesem oddzielania się kultury ukraińskiej od rosyjskiej. Pierwsza Dama stwierdziła, że żywa debata w Ukrainie toczy się także wobec takich kwestii jak postulat zlikwidowania kijowskiego muzeum Michaiła Bułhakowa . Jak mówiła, z jednej strony Bułhakow to ważna postać w dziejach literatury, z drugiej jednak wyraźny jest w jego twórczości rosyjski szowinizm.

- Sądzę, że nieważne o jakiej, o historii trzeba pamiętać, ale zostawianie muzeum Bułhakowa jako pamiątki rosyjskiego szowinizmu byłoby idiotyczne. (…) Teraz szczególnie mocno zauważamy, jak bardzo odeszliśmy od tego paradygmatu, że rosyjska kultura jest wielka, a ukraińska to jej taki młodszy brat. Niestety nawet Ukraińcy we własnym kraju – nawet nie obcokrajowcy – przez tę ekspansję nie wiedzieli tyle, ile powinni wiedzieć o kulturze ukraińskiej. O wielu rzeczach ludzie słyszą dopiero teraz. Niestety, dzieje się tak ze względu na tragedie, które niekiedy spotykają obiekty naszego dziedzictwa - powiedziała Ołena Zełenska . Jak dodała, "radziecka, rosyjska ekspansja nie tylko zabierała nam i światu wiedzę o artystach ukraińskich, bo wielu z nich jest uważanych za artystów rosyjskich". - Wiele ukraińskich dzieł jest uważanych za rosyjskie. Musimy odbudować swoją tożsamość i opowiadać o niej światu - podkreśliła.

"Przyjaciele. Wróg uderzył w nasze miasto. Póki trwa alarm, proszę o pozostanie w schronie. Mieszkańcy mieszkający w pobliżu epicentrum pożaru - niech nie podchodzą do okien i nie otwierają ich w żaden sposób do czasu ugaszenia pożaru" - napisał burmistrz

W nocy z wtorku na środę siły rosyjskie zaatakowały rejon miasta Biała Cerkiew w obwodzie kijowskim przy pomocy dronów. Doszło do pożaru infrastruktury, co najmniej jedna osoba została ranna - poinformował na Telegramie szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksij Kułeba . Dodał, że na miejscu pracują służby ratunkowe. Nie ustalono jeszcze rozmiaru zniszczeń ani liczby ewentualnych ofiar.

- Postawa obecnego niemieckiego rządu w obliczu wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego jest nie tylko egoistyczna, ale po prostu samobójcza. Brak solidarności w zakresie ustanowienia maksymalnej ceny gazu ułatwia Putinowi rozbijanie jedności Europy. Ogromny pakiet pomocy publicznej, skrytykowany przez Francję i Włochy, to dowód na to, że Berlin nie chce lub nie umie grać zespołowo. Kanclerz Scholz cały czas sprawia wrażenie, że wciąż nie wybrał w tym konflikcie strony. Szkoda że Komisja nie chce albo nie może wywrzeć w tej sprawie silniejszej presji - powiedział e uroposeł Kosma Złotowski (PiS) .