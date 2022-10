Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo. Przekazujemy najnowsze informacje z frontu.

- Zgadzamy się, żepotrzebuje czołgów, ale ze względów logistycznych najlepszą opcją w tym względzie jest dostarczanie czołgów postsowieckich - powiedziała we wtorek zastępczyni asystenta amerykańskiego ministra obrony ds. Rosji i Ukrainy

Urzędniczka zapewniła też, że USA nie dostrzegły dotąd żadnych sygnałów o przygotowaniach Rosji do użycia broni jądrowej.

Z lasów pod Charkowem wychodzą rosyjscy najeźdźcy. To żołnierze pozostawieni przez swoich towarzyszy, wycofujących się przed ukraińską kontrofensywą. Do opuszczenia swoich kryjówek zmusza ich głód.

W wyzwolonej miejscowościw obwodzie charkowskim, na północnym wschodzie Ukrainy, odkryto rosyjską katownię, gdzie "ludzi żywcem zakopywano i wykopywano" - powiadomiła we wtorek policja obwodu.Jak poinformował na Facebooku szef wydziału śledczego policji w obwodzie charkowskim Serhij Bołwinow, w piwnicy jednego z domów przetrzymywano jeńców: miejscowych mieszkańców, uczestników operacji antyterrorystycznej (ATO) i wojskowych.