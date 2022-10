Wojna w Ukrainie. 223. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: wtorek, 04 października 2022 godz. 05:30

Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo. Przekazujemy najnowsze informacje z frontu.

Premier Francji Elisabeth Borne ogłosiła w poniedziałek przed Zgromadzeniem Narodowym projekt ustawy o pomocy finansowej od końca listopada dla francuskich gospodarstw domowych, które przyjmują ukraińskich uchodźców wojennych.



Premier z zadowoleniem przyjęła przyjęcie we Francji ponad 100 tys. Ukraińców, w tym 19 tys. dzieci w wieku szkolnym.



- Chcę oddać hołd (…) i podziękować wszystkim społecznościom, które się mobilizują, organizują i pozwalają na przyjmowanie i kształcenie ukraińskich uchodźców. Ich zaangażowanie jest cenne i zdecydowane – powiedziała Borne podczas debaty parlamentarnej na temat sytuacji na Ukrainie i jej reperkusjach we Francji.



Na początku lipca prefekt Joseph Zimet, który kieruje międzyresortową jednostką kryzysową ds. przyjmowania Ukraińców, wskazał w rozmowie z dziennikiem "Le Monde", że pomoc taka powinna wynosić, wg. wstępnych szacunków, od 150 do 200 euro miesięcznie dla rodziny przyjmującej uchodźców.

Premier Francji podkreśliła również podczas swojego wystąpienia w parlamencie, że "Francja chce uczynić koszty wojny nie do zniesienia dla Rosji "; mocno uderzyć w jej gospodarkę, uniemożliwić finansowanie ofensywy – stwierdziła szefowa rządu.



- To Rosja rozpoczęła tę wojnę. To ona popycha nas do działania. Sankcje będą obowiązywać tak długo, jak Putin będzie tkwił w spirali konfliktu i konfrontacji. Rezygnacja z sankcji oznaczałaby porzucenie Ukrainy. To byłaby rezygnacja z naszych wartości. To byłoby podporządkowanie nas Rosji - podsumowała Borne.

Prezydent Bułgarii przeciwny wstąpieniu Ukrainy do NATO przed zawarciem pokoju z Rosją decyzja o członkostwie Ukrainy w NATO może być podjęta dopiero po wypracowaniu przez Moskwę i Kijów jasnych postanowień dotyczących pokojowego zakończenia wojny , które muszą zostać zaakceptowane i wdrożone przez obie strony - donosi Ukrinform.



Ukrinform powołuje się na opublikowany w poniedziałek komunikat służby prasowej prezydenta Rumena Radewa.



"Bułgaria akceptuje deklarację szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 roku dotyczącą przyszłej akcesji Ukrainy, ale ta deklaracja została przyjęta w zupełnie innych warunkach bezpieczeństwa " - czytamy w komunikacie.



Służba prasowa wyjaśniła, że ze względu na działania wojenne na terytorium Ukrainy jej członkostwo w NATO powinno być omawiane w pełnym składzie Rady Północnoatlantyckiej. Ponadto decyzja o przyjęciu Ukrainy nie powinna stwarzać ryzyka bezpośredniego zaangażowania Sojuszu w wojnę Federacji Rosyjskiej z Ukrainą. Prezydent Bułgarii Rumen Radew uważa, że, które muszą zostać zaakceptowane i wdrożone przez obie strony - donosi Ukrinform.

Media: Putinowska mobilizacja jeszcze bardziej osłabi rosyjską gospodarkę " Moskwa nie ma planu dla społeczeństwa i gospodarki na wypadek wojny i nie ma nikogo do obsadzenia stanowisk tych, którzy uciekli lub zostali wcieleni do wojska" - pisze we wtorek "Politico".



Prezydent Rosji Władimir Putin najprawdopodobniej zdoła zmobilizować 300 tys. rezerwistów na wojnę w Ukrainie. Ale od czasu ogłoszenia mobilizacji do Gruzji i Kazachstanu wyjechało już ok. 360 tys. mężczyzn. Mówiąc najprościej, im bardziej Kreml się zmobilizuje, tym więcej mężczyzn będzie próbowało opuścić kraj , a to ma ogromne konsekwencje dla gospodarki. A Rosja nie ma planu rozwiązania tego problemu - twierdzi "Politico".



Mężczyźni, którzy teraz opuszczają Rosję, są w wieku produkcyjnym - ich wyjazd to ogromna strata dla sił zbrojnych. Ale zarówno mobilizacja, jak i ucieczka tak wielu ludzi stworzy kolejny problem - brak wykwalifikowanych pracowników w każdym sektorze. A w kraju nie ma ustalonego systemu utrzymania ciągłości społeczeństwa w czasie wojny.

Jak twierdzi "Politico", Szwecja i Finlandia od dawna mają szczegółowe plany wsparcia swoich gospodarek na wypadek wojny. Biorąc pod uwagę, że wiele ważnych usług świadczą obecnie firmy prywatne, tworzenie takich planów stało się jeszcze trudniejsze. Jest jednak oczywiste, że Rosja nie ma takiego planu sukcesji społecznej . I nie ma wystarczającej liczby kobiet, które mogłyby szybko wkroczyć i podjąć pracę mężczyzn, którzy zostali zmobilizowani lub uciekli z kraju.



- Mobilizacja jest losowa i dlatego uderzy w gospodarkę - powiedział emerytowany generał porucznik Arto Reti, były stały sekretarz fińskiego Ministerstwa Obrony. - Może nie pierwszego dnia, ale gospodarka nie może dalej funkcjonować bez ludzi zmobilizowanych i tych, którzy uciekli - dodał.



Jeśli rzeczywiście zmobilizuje się więcej mężczyzn, służby krytyczne i reszta gospodarki ucierpią jeszcze bardziej. - Widzimy już ogromny drenaż mózgów - mówi Kari Luhto, profesor ekonomii specjalizujący się w gospodarce rosyjskiej na Uniwersytecie w Turku. - Najlepsi ludzie wyjeżdżają z Rosji. Już tej wiosny dziesiątki tysięcy ekspertów technicznych opuściły kraj. A rząd nie ma planu ich zastąpienia - dodaje.

wola mieszkańców Donbasu i Krymu powinna decydować o tym, czy są częścią Rosji, czy Ukrainy".

Drogi Elonie, gdy ktoś próbuje ukraść koła twojej Tesli, nie czyni go to legalnym właścicielem samochodu czy kół. Nawet jeśli twierdzi, że za tym głosowali. Tylko mówię" - napisał Nauseda.



Prezydent Litwy Gitanas Nauseda odniósł się do piątkowego wpisu Elona Muska, który stwierdził, że "

Jeśli Ukraina przestanie się bronić, zostanie zniszczona - powiedział w poniedziałek wicekanclerz Austrii, lider partii "Zieloni" Werner Kogler w Radzie Narodowej, donosi Ukrinform.



- Putin i jego żołnierze muszą odejść. To jest całkowicie oczywiste. Jeśli Putin się zatrzyma, wojna się skończy. Jeśli Ukraina się zatrzyma, to zostanie zniszczona. I tu jest zasadnicza różnica - stwierdził Werner Kogler występując w Radzie Narodowej, izbie niższej parlamentu.



Wicekanclerz Austrii mówił również w swoim przemówieniu o "potwornej agresywnej wojnie", jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Według niego w takiej sytuacji nie można stać z boku i być neutralnym.



- Kto to obserwuje i nic nie robi, staje się współwinnym masowych morderstw, gwałtów i porwań! Tu nie może być neutralności - stwierdził.



Liczba sprzedanych biletów lotniczych w jedną stronę z Rosji wzrosła o 27 proc. w tygodniu od 21 września, gdy Władimir Putin ogłosił pierwszą mobilizację od czasu II wojny światowej - poinformowała we wtorek kampania ForwardKeys zajmująca się analizami ruch lotniczego.



Mobilizacja mężczyzn do walki na Ukrainie skłoniła tysiące z nich do ucieczki z Rosji. Dane porównujące rezerwacje od 21 do 27 września z poprzednim tygodniem pokazują, że udział sprzedanych biletów w jedną stronę wzrósł do 73 proc. w tygodniu ogłoszenia poboru w porównaniu z 47 proc. w poprzednim tygodniu.



- Liczby te są dość niezwykłe i korelują z informacjami o nagłym wzrostu sprzedaży biletów - powiedział Olivier Ponti, wiceprezes ds. analiz ForwardKeys.



60 proc. biletów zakupionych w tygodniu ogłoszenia mobilizacji miało datę wyjazdu w ciągu najbliższych 15 dni. Firma poinformowała, że średni czas realizacji wyjazdu skrócił się z 34 do 22 dni.



Według danych dotyczących rezerwacji podróży lotniczych ForwardKeys w tygodniu zakończonym 27 września nastąpił wzrost sprzedaży biletów w jedną stronę z Rosji do miast: Tbilisi w Gruzji; Ałmaty, Kazachstan; Stambuł, Turcja; Tel Awiw-Jafa w Izraelu i Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Szef sztabu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak spotkał się w poniedziałek z prezydentem Polski.

"Omówiliśmy kroki, jakie powinna podjąć społeczność międzynarodowa w odpowiedzi na niedawną próbę zaanektowania przez Rosję okupowanych terytoriów Ukrainy" - przekazał na Twitterze Jermak.



"Podziękowałem prezydentowi Andrzejowi Dudzie za niezachwiane poparcie naszego państwa. Ukraina bardzo docenia wszystko, co robi Polska, aby pomóc nam przetrwać i wygrać wojnę, którą rozpoczęła Rosja" - dodał szef sztabu prezydenta Zełenskiego.



Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) ocenia w najnowszej analizie, że Kreml może w dalszym ciągu starać się odsunąć od siebie odpowiedzialność za niepowodzenia armii na wschodzie Ukrainy , dokonując rotacji na stanowiskach dowódców wojskowych.



W ten sposób amerykański ośrodek interpretuje zmianę na stanowisku dowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego. Generała pułkownika Aleksandra Żurawlowa zastąpił generał porucznik Roman Bierdnikow.



ISW przypomina w analizie, opublikowanej w poniedziałek wieczorem, że jednostki Zachodniego Okręgu Wojskowego "operowały na północnym wschodzie obwodu charkowskiego przez ostatnich kilka miesięcy, jednak bez wyraźnego dowództwa". "Putin może próbować przekierować rosnący gniew z powodu strat rosyjskich w obwodzie charkowskim i Łymanie, mianując nową osobę właśnie w Zachodnim Okręgu Wojskowym" - przypuszczają analitycy.



Amerykański ośrodek ocenia, że armia ukraińska w dniach 2-3 października poczyniła postępy. " Oddziały ukraińskie nadal konsolidowały zdobycze naokoło Łymanu i prawdopodobnie poczyniły postępy w kierunku granicy z obwodem ługańskim " - pisze ISW.



Jak wskazuje, źródła rosyjskie z niepokojem omawiają postępy Ukraińców na wschód od Łymanu i sugerują, że oddziały ukraińskie prawdopodobnie zaatakują miasto Kreminna, będące pod kontrolą rosyjską.