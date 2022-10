Premier Francji Elisabeth Borne ogłosiła w poniedziałek przed Zgromadzeniem Narodowym projekt ustawy o pomocy finansowej od końca listopada dla francuskich gospodarstw domowych, które przyjmują ukraińskich uchodźców wojennych. Premier z zadowoleniem przyjęła przyjęcie we Francji ponad 100 tys. Ukraińców, w tym 19 tys. dzieci w wieku szkolnym. - Chcę oddać hołd (…) i podziękować wszystkim społecznościom, które się mobilizują, organizują i pozwalają na przyjmowanie i kształcenie ukraińskich uchodźców. Ich zaangażowanie jest cenne i zdecydowane – powiedziała Borne podczas debaty parlamentarnej na temat sytuacji na Ukrainie i jej reperkusjach we Francji. Na początku lipca prefekt Joseph Zimet, który kieruje międzyresortową jednostką kryzysową ds. przyjmowania Ukraińców, wskazał w rozmowie z dziennikiem "Le Monde", że pomoc taka powinna wynosić, wg. wstępnych szacunków, od 150 do 200 euro miesięcznie dla rodziny przyjmującej uchodźców.

Premier Francji podkreśliła również podczas swojego wystąpienia w parlamencie, że "Francja chce uczynić koszty wojny nie do zniesienia dla Rosji "; mocno uderzyć w jej gospodarkę, uniemożliwić finansowanie ofensywy – stwierdziła szefowa rządu.



- To Rosja rozpoczęła tę wojnę. To ona popycha nas do działania. Sankcje będą obowiązywać tak długo, jak Putin będzie tkwił w spirali konfliktu i konfrontacji. Rezygnacja z sankcji oznaczałaby porzucenie Ukrainy. To byłaby rezygnacja z naszych wartości. To byłoby podporządkowanie nas Rosji - podsumowała Borne.