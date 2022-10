Prezydent Joe Biden podpisał ustawę o prowizorium budżetowym zapewniającą finansowanie rządu federalnego i jego agend do 16 grudnia 2022 roku - poinformował Biały Dom. Ustawa zawiera także dodatkowe środki na pomoc dla Ukrainy, w tym na pomoc wojskową, w wysokości 12,3 mld dolarów. Wcześniej ustawę uchwaliły obie izby amerykańskiego Kongresu - Senat i Izba Reprezentantów.

Rosyjskie wojska zatrzymały i wywiozły w nieznanym kierunku dyrektora generalnego Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ihora Muraszowa - powiadomił szef koncernu Enerhoatom Petro Kotin. "W piątek około godz. 16:00 (17:00 czasu polskiego - red) dyrektor generalny Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Ihor Muraszow został zatrzymany przez rosyjski patrol na drodze z elektrowni do Enerhodaru - napisał Kotin w oświadczeniu opublikowanym w kanale państwowego ukraińskiego koncernu Enerhoatom na Telegramie.