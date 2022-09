Sekretarz obrony USA Lloyd Austin powiedział w czwartek, że jest jeszcze za wcześnie, aby spekulować, kto mógł stać za uszkodzeniem rurociągu Nord Stream. - Jeśli chodzi o atak - lub uszkodzenie rurociągu, w tym momencie myślę, że istnieje wiele spekulacji. Ale szczerze mówiąc, dopóki nie zostanie przeprowadzone pełne śledztwo, nikt nie będzie w stanie naprawdę ustalić, co się stało - powiedział Austin na konferencji prasowej na Hawajach. Dodał, że w środę omówił ten incydent ze swoim duńskim odpowiednikiem "i on zwrócił mi uwagę, że minie kilka dni, zanim będzie w stanie zebrać odpowiedni zespół, aby przyjrzeć się danym i naprawdę spróbować określić jak najlepiej, co stało się". - Dopóki nie otrzymamy dalszych informacji lub nie będziemy w stanie przeprowadzić dalszej analizy , nie będziemy spekulować, kto mógł być odpowiedzialny – powiedział Austin.

- By wzmocnić swoją obronność, Łotwa potrzebuje z zewnątrz "zrozumienia, dodatkowych środków, większej obecności sił sojuszniczych na miejscu" - powiedział minister. - Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Pod względem decyzji szczyt NATO w Madrycie był bardzo pozytywny : uzgodniliśmy utworzenie w ciągu kilku lat międzynarodowej brygady - wskazał minister obrony Łotwy. - Jeśli chodzi o działania wewnątrz kraju, władze chcą, by był on jak "jeż, z wieloma igłami" - porównuje Pabriks. Jak wymienił, Łotwa wprowadza obowiązkową służbę wojskową, planuje wzmocnić przemysł zbrojeniowy, by zagwarantować sobie wyposażenie w potrzebne uzbrojenie, oraz planuje zwiększyć wydatki na obronność do 3 proc. PKB. - Prowadzimy też dużo działań edukacyjnych, rozmawiamy ze społeczeństwem, by było gotowe na dowolny kryzys, w tym na wojnę - dodał.