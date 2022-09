- Stany Zjednoczone nie dostrzegają obecnie oznak przygotowań Rosji do użycia broni jądrowej, ale poważnie traktują takie zagrożenie - przekazuje Ukrinform za rzeczniczką Białego Domu Karin Jean-Pierre.

"W wyniku ataku wroga w Zaporożu wybuchł pożar. Na miejscu zdarzenia pracują już odpowiednie służby" - przekazał we wtorek rano na Telegramie sekretarz rady miejskiej Anatolij Kurtew.

Armia ukraińska zajęła wieś Pisky Radkiwski