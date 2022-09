Wojna w Ukrainie. 215. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

Zapowiedź relacji Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 26 września 2022 godz. 05:30

Wojna w Ukrainie. 215. dzień inwazji Rosji. Relacja na żywo

W skład rosyjskiej grupy morskiej na Morzu Czarnym wchodzą cztery okręty uzbrojone w 28 pocisków manewrujących Kalibr , poinformowało w poniedziałek na Facebooku dowództwo operacyjne "Południe", donosi afencja Ukrinform.



Nieprzyjaciel trzyma je w ciągłej gotowości do ataku na terytorium Ukrainy. " Groźba uderzeń rakietowych i ataków dronów kamikaze z morza, powietrza i tymczasowo okupowanego lądu jest stale brana pod uwagę przez nasze jednostki" - informuje dowództwo operacyjne "Południe".

ukraińskie siły powietrzne zniszczyły w niedzielę rosyjski śmigłowiec Mi-8, samolot szturmowy Su-25 , a także dwa drony kamikaze Shahed-136, wyprodukowane w Iranie.

Dowództwo operacyjne "Południe" sił zbrojnych Ukrainy podało, że, a także dwa drony kamikaze Shahed-136, wyprodukowane w Iranie.

Kanada zwiększa możliwości przeładunkowe swojej bazy transportowej w Szkocji , by szybciej dostarczać broń i inne dostawy bezpośrednio do Ukrainy oraz do innych krajów Europy Wschodniej - poinformowała w niedzielę minister obrony Anita Ananad. "Powiększamy formy pomocy dla Ukrainy i dostarczania pomocy wojskowej" - powiedziała w wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC.



W bazie Prestwick w Szkocji pojawi się trzeci samolot transportowy C-130 i więcej personelu. Anand dodała, że kraje NATO starają się znaleźć równowagę między dostawami dla Ukrainy oraz zapewnieniem dostaw dla własnych armii.



Kanada przekazała i zobowiązała się przekazać dotąd Ukrainie pomoc dla wojska o łącznej wartości 626 mln dolarów kanadyjskich. CBC podało w środę, że Ukraina zwróciła się do Kanady z nową listą potrzebnych dostaw dla armii. Chodzi m.in. o pojazdy opancerzone wyposażone w karabiny maszynowe, haubice M-777pociski i odzież zimową dla żołnierzy.

Zełenski do Rosjan: Uciekajcie lub oddajcie się do niewoli zaapelował do Rosjan, by unikali mobilizacji ogłoszonej przez Władimira Putina.

- Uciekajcie albo oddajcie się do ukraińskiej niewoli. Im więcej obywateli Rosji spróbuje ochronić przynajmniej swoje życie, tym szybciej skończy się ta zbrodnicza wojna Rosji - zaapelował szef ukraińskiego pańśtwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniuogłoszonej przez Władimira Putina.

nieuszkodzony rosyjski czołg T-80.

W obwodzie charkowskim armia ukraińska przejęła

Poprzedniego dnia Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły 43 rosyjskich żołnierzy, 13 sztuk ich sprzętu i 5 składów amunicji podało Dowództwo Operacyjne "Południe" - informuje Ukrinform.





Amerykańskie haubice strzelają pociskami naprowadzanymi przez GPS najcelniejszymi pociskami artyleryjskimi M982 Excalibur , dostarczonymi przez USA na początku września.

przez GPS pociski mogą trafiać w cel z dokładnością do 2 metrów.





Naprowadzane Na ukraińskim froncie amerykańskie haubice M777 strzelają obecnie, dostarczonymi przez USA na początku września.

kolejny rosyjski sprzęt wojskowy, który zostanie użyty przeciwko najeźdźcom.



Ukraińska armia przejęłaktóry zostanie użyty przeciwko najeźdźcom.

Japonia wprowadziła zakaz eksportu do Rosji towarów związanych z produkcją broni chemicznej i jest "głęboko zaniepokojona" możliwym użyciem przez Kreml broni jądrowej, powiedział w poniedziałek szef gabinetu premiera Hirokazu Matsuno.



Do listy podmiotów gospodarczych objętych sankcjami dodano 21 rosyjskich organizacji, w tym laboratoria naukowe zajmujące się produkcją broni chemicznej , zakazując eksportu do nich towarów, zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu grupy G-7 w ubiegłym tygodniu, poinformował Matsuno.



Matsuno powiedział, że Japonia będzie nadal współpracować ze społecznością międzynarodową , wspierając Ukrainę i nakładając sankcje na Rosję.

Ukraińskie wojsko jest witane przez ludzi mieszkających w miejscowościach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej.

mieszkających w miejscowościach wyzwolonych spod okupacji rosyjskiej.

Nowaja Gazieta: Z Rosji wyjechało 261 tys. mężczyzn z kraju wyjechało 261 tys. mężczyzn.

Niezależna rosyjska "Nowaja Gazieta" poinformowała, że po ogłoszeniu przez Władimira Putina mobilizacji

Rosjanie wyjeżdżają z kraju z obawy przed mobilizacją. Kolejki do wejścia na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie.

z obawy przed mobilizacją. Kolejki do wejścia na lotnisku Szeremietiewo w Moskwie.

Ostrzał w rejonie Odessy W nocnym ostrzale obwodu odeskiego przeprowadzonym za pomocą dronów kamikaze trafiony został obiekt infrastruktury wojskowej.



"W wyniku dużego pożaru i detonacji amunicji przeprowadzono ewakuację ludności cywilnej " - podała agencja Ukrinform.



" Jeden dron został zniszczony przez siły obrony powietrznej " - dodano. Według wstępnych danych nie ma ofiar.



Przedstawiciel MSW Ukrainy: Narasta bunt przeciw mobilizacji na Kaukazie Na Kaukazie narasta bunt przeciwko mobilizacji ogłoszonej w Rosji przez Władimira Putina - pisze przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.



Polityk zamieścił wideo, na którym pokazano spalenie portretu Władimira Putina.

ogłoszonej w Rosji przez Władimira Putina - pisze

Słowacja nie przyjmie Rosjan uciekających masowo przed mobilizacją.

Każdy przypadek oceniamy z osobna " - powiedział rzecznik MSZ, cytuje Deutsche Welle Ukraina.



" - powiedział rzecznik MSZ, cytuje Deutsche Welle Ukraina. uciekających masowo przed mobilizacją.

Kolejny atak na Odessę: Dobrze zadziałały systemy obrony "Odessa została zaatakowana wrogimi dronami - kamikadze. Dobrze zadziałały nasze siły obrony przeciwlotniczej - zestrzelono je" - powiedział rzecznik odeskiej administracji obwodowej Serhij Bratczuk w telegramie.



Wskutek uderzenia w skład amunicji powstał duży pożar, ewakuowano ludność cywilną. Brak doniesień o ofiarach.





Ambasador RP w Ukrainie: Rosja pogrąża się w szaleństwie "Zamiast wyciągnąć wnioski i powrócić do rozmów pokojowych, do poszanowania prawa międzynarodowego i traktatów, których sama jest stroną, Rosja pogrąża się w tym zbrodniczym szaleństwie " - powiedział dziennikowi "Polska" Bartosz Cichocki, ambasador RP na Ukrainie, odnosząc się do ogłoszonej w Rosji mobilizacji, oceniając, że to kolejny krok w stronę eskalacji przemocy i eskalacji konfliktu zbrojnego.



" Nie oceniałbym tych wystąpień jako prodemokratycznych czy prozachodnich. Po prostu młodzi Rosjanie boją się ginąć na obcej ziemi" - mówił o protestach przeciw mobilizacji.



Dodał, że Ukraińcy wiedzą, że tylko po wypchnięciu Rosjan ze swojego terytorium będą mogli cieszyć się pokojem . "Nie łudziłbym się, że ta wojna – szczególnie po mobilizacji (w Rosji), która tylko w pierwszej fazie ma pozyskać 300 tysięcy osób pod bronią - szybko się zakończy" - ocenił Cichocki.