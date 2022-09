Kanada zwiększa możliwości przeładunkowe swojej bazy transportowej w Szkocji , by szybciej dostarczać broń i inne dostawy bezpośrednio do Ukrainy oraz do innych krajów Europy Wschodniej - poinformowała w niedzielę minister obrony Anita Ananad. "Powiększamy formy pomocy dla Ukrainy i dostarczania pomocy wojskowej" - powiedziała w wywiadzie dla publicznego nadawcy CBC.



W bazie Prestwick w Szkocji pojawi się trzeci samolot transportowy C-130 i więcej personelu. Anand dodała, że kraje NATO starają się znaleźć równowagę między dostawami dla Ukrainy oraz zapewnieniem dostaw dla własnych armii.



Kanada przekazała i zobowiązała się przekazać dotąd Ukrainie pomoc dla wojska o łącznej wartości 626 mln dolarów kanadyjskich. CBC podało w środę, że Ukraina zwróciła się do Kanady z nową listą potrzebnych dostaw dla armii. Chodzi m.in. o pojazdy opancerzone wyposażone w karabiny maszynowe, haubice M-777pociski i odzież zimową dla żołnierzy.