referenda w czterech okupowanych rejonach Ukrainy to "oszustwo"

Co najmniej jedna osoba zginęła, a siedem zostało rannych w rosyjskim ostrzale Zaporoża - poinformował szef władz obwodu zaporoskiego, na południu Ukrainy, Ołeksandr Staruch. Rakieta trafiła w budynek mieszkalny.

- Putin świadomie w bardzo niejasny i ogólnikowy sposób sugeruje ewentualne warunki użycia broni jądrowej , nic nie mówi o zakresie jej użycia. To blef - ocenił kierownik Zespołu Rosyjskiego OSW Marek Menkiszak.

Ekspert OSW: groźby Putina o możliwym użyciu broni jądrowej to blef